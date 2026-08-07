Not Boring by Packy McCormick
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Deep Dives
Vertical Integrators
not boring world
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Weekly Dose of Optimism #205
Terraform, Billion-Dollar Rounds, Oklo Goes Critical, Astra Math, Terafab + Extra Doses
Aug 7
121
1
July 2026
Weekly Dose of Optimism #204
Enigma, Robots Covered, DoorDash Air, Zoox Approval, Free ChatGPT + HT + Extra Doses
Jul 31
122
1
4
AI is Oil, Not God
I trust the market over ghost stories
Jul 25
150
4
18
Weekly Dose of Optimism #203
Travis is Back, Jacobian Conjecture Falls, Skyroot, Star Axis, Thunder + Extra Doses
Jul 24
99
1
Weekly Dose of Optimism #202
Saronic, Austin Week, Walden + Sunday Robots, Lipfendra, Kimi + Inkling + Extra Doses
Jul 17
142
4
4
Senra Systems: Harnessing Human Skill
A Co-Written Essay with Senra Systems CEO Jordan Black
Jul 16
167
5
8
Weekly Dose of Optimism #201
Aalo, Data Centers, American Turbines, OXMAN Ink, Neo Hands + Extra Doses
Jul 10
144
1
2
Weekly Dose of Optimism #200
Conception, Synthetic Cell, Brain2Qwerty, Nuclear Updates, America's Next 250 + Extra Doses
Jul 3
113
1
America's Next 250
An Essay with Scott Nolan, General Matter CEO and Founders Fund Partner
Jul 2
178
1
11
June 2026
Weekly Dose of Optimism #199
Stripe Intercept, Housing Act, Nuclear Loans, Brain Ultrasound, Soviet Papers + Science Breakthroughs + Extra Doses
Jun 26
89
1
Weekly Dose of Optimism #198
Midjourney Scanner, Laser Phase Plate, Valar Goes Critical, Anduril CCA, Reindustrialize + Extra Doses
Jun 19
95
3
1
Weekly Dose of Optimism #197
La Sagrada Família, Life Bio Trial, Saronic, Doudna CRISPR, Standard Bots + Science Breakthroughs + Extra Doses
Jun 12
113
1
2
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