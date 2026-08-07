Not Boring by Packy McCormick

Not Boring by Packy McCormick

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July 2026

Weekly Dose of Optimism #204
Enigma, Robots Covered, DoorDash Air, Zoox Approval, Free ChatGPT + HT + Extra Doses
AI is Oil, Not God
I trust the market over ghost stories
Weekly Dose of Optimism #203
Travis is Back, Jacobian Conjecture Falls, Skyroot, Star Axis, Thunder + Extra Doses
Weekly Dose of Optimism #202
Saronic, Austin Week, Walden + Sunday Robots, Lipfendra, Kimi + Inkling + Extra Doses
Senra Systems: Harnessing Human Skill
A Co-Written Essay with Senra Systems CEO Jordan Black
Weekly Dose of Optimism #201
Aalo, Data Centers, American Turbines, OXMAN Ink, Neo Hands + Extra Doses
Weekly Dose of Optimism #200
Conception, Synthetic Cell, Brain2Qwerty, Nuclear Updates, America's Next 250 + Extra Doses
America's Next 250
An Essay with Scott Nolan, General Matter CEO and Founders Fund Partner

June 2026

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